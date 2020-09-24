مأرب: عرض كرنفالي ضمن فعاليات الاحتفال بثورة 26سبتمبر

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شهدت مدينة مأرب ( شرق اليمن) اليوم الخميس، عرضاً كرنفالياً ضمن فعاليات الاحتفال بالذكرى الـ 58 لثورة 26 سبتمبر.
وجرى تنظيم العرض الذي شارك فيه الكشافة المدرسية والمرشدات والموسيقى العسكرية، وجاب عدد من شوارع وسط المدينة.
وهتف المشاركون في العرض بقيم ثورة26 من سبتمبر التي أطاحت بالحكم الإمامي.
ورفع المشاركون لافتات وشعارات تمجّد ثورة سبتمبر المجيدة، وقيادتها ورموز نضالها، بالإضافة إلى صور القيادة السياسية ممثلة الرئيس عبدربه منصور هادي.
وأشار مدير دائرة التوجيه المعنوي في القوات المسلحة اليمنية العميد أحمد الأشول إلى مكانة ثورة السادس والعشرون من سبتمبر ورمزيتها وأهميتها كونها تعتبر ميلاد لليمن الحديث، التي حررت اليمن من الإمامة الكهنوتية التي كانت تعتبر الناس عبيدا لها.
ودعا في الوقت ذاته إلى تعاون وتكاتف الجميع لدحر والتخلص من المليشيات الانقلابية الحوثية المدعومة من إيران، والعبور لمستقبل مشرق ينعم فيه المواطن بالأمن والاستقرار.
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