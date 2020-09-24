مصرع عدد من عناصر الحوثي في كمين بجبهة نهم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 24 سبتمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

لقي عدد من عناصر مليشيا الحوثي الانقلابية اليوم مصرعهم، في كمين نفذه أبطال الجيش، في مديرية نهم محافظة صنعاء.



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واستدرجت قوات الجيش مسنودة بالمقاومة الشعبية، فجر اليوم، مجموعة من عناصر مليشيا الحوثي، في جبل “المضابيع”، بجبهة نجد العتق، وشنت عليها هجوم أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفها.

إلى ذلك أكد قائد اللواء 81 مشاه العميد الركن عبدالوهاب أسعد في تصريح لـ “سبتمبر نت”، أن مليشيا الحوثي المتمردة، تكبدت خلال الأيام القليلة الماضية خسائر بشرية كبيرة في صفوفها بنيران أبطال الجيش، في عدة مواقع بجبهة نجد العتق.

ولفت إلى أن مقاتلات تحالف دعم الشرعية، استهدفت مواقع المليشيا المتمردة وتعزيزاتها في الجبهة ذاتها، وكبدتها خسائر في الأرواح والعتاد.