رئيس الوزراء المكلف يلتقي ممثلي مرجعيات حضرموت الوادي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 24 سبتمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

التقى رئيس الوزراء المكلف الدكتور معين عبدالملك، اليوم، ممثلي مرجعيات حضرموت الوادي والصحراء، في اطار اللقاءات المستمرة مع القوى والمكونات السياسية والمجتمعية، لتحديد الأولويات والمهام العاجلة للحكومة الجديدة، بما يستوعب حاجات المواطنين الأساسية.



واستعرض اللقاء، الوضع العام في حضرموت، والتزامات الحكومة، وجهودها في إسناد ودعم السلطة المحلية لحل مشاكل المواطنين القائمة في الجانب الخدمي وفي مقدمتها الكهرباء، والدور المجتمعي في هذا الجانب، بما في ذلك توضيح الحقائق.

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واستعرض رئيس الوزراء، الخطوات التي تم إنجازها لتطبيق آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض بجوانبها المختلفة السياسية والعسكرية والأمنية، والتطلعات المعقودة على استكمال ما تبقى في اسرع وقت ممكن.. مشيرا الى ان التحديات والأزمات المركبة الراهنة لا تحتمل المزيد من التاخير وتتطلب من الجميع تغليب المصلحة العليا للوطن والمواطنين والتركيز على معركة استكمال استعادة الدولة وانهاء الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانيا.

ونوه الدكتور معين عبدالملك، بالدور الإيجابي لمرجعيات وداي حضرموت، وما تبديه من حرص على اسناد جهود الحكومة والسلطة المحلية لخدمة المواطنين وتخفيف معاناتهم.. مؤكدا أهمية الدور المجتمعي في تحقيق الرقابة وبما يصب في مصلحة المواطن.. لافتا الى ان الحكومة لن تتوانى عن القيام بكل ما يلزم لتخفيف المعاناة القائمة في حضرموت جراء تردي خدمة الكهرباء بشكل عاجل وسريع.

بدورهم عبر ممثلو مرجعيات حضرموت الوادي، عن تقديرهم لاهتمام دولة رئيس الوزراء الدائم بمحافظة حضرموت وابنائها وتلمس احتياجاتهم والتفاعل مع همومهم ومعاناتهم.. مؤكدين دعمهم الكامل لاستكمال الخطوات المتبقية لاستكمال تطبيق الية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض.