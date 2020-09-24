شكرا لمتابعة خبر عن الفلكي محمد عياش .. يكشف عن مؤشرات أولية بتشكل حالة مدارية تؤثر على اليمن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف فلكي يمني، الخميس الموافق 24 سبتمبر 2020م، عن مؤشرات أولية بتشكل حالة مدارية تؤثر على اليمن.

وتوقع الفلكي محمد عياش، في بلاغ، بحدوث إضطرابات جوية مُحتملة فوق مياه بحر العرب مُنتصف شهر اُكتوبر القادم.

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وأشار إلى وجود مؤشرات أولية لِتشكُل حالات مدارية مع وجود إحتمالية من تأثُر اليمن بها خلال الفترة اللاحقة.

وكان الفلكي أحمد الجوبي، أعلن أن سادس إعلان بدء الثلاثاء الماضي، والذي يعد من أفضل أيام فصل الخريف.

وشهدت الاجواء بعدة محافظات اليوم تشكل للسحب الممطرة وتكون مكثف للغيوم.