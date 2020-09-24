شكرا لمتابعة خبر عن ابنة الرئيس العراقي الراحل ’’رغد صدام حسين‘‘ تشعل تويتر بتغريدة مفاجئة عن السعودية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أشعلت رغد ابنة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، اليوم الخميس الموافق 24 سبتمبر 2020م، موقع تويتر بتغريدة مفاجئة عن السعودية.

وهنأت رغد في تغريدة عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي ’’تويتر‘‘ السعودية وشعبها بمناسبة الذكرى الـ 90 لليوم الوطني للمملكة والذي صادف، أمس الأربعاء.

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وكتبت رغد صدام حسين بهذه المناسبة قائلة: كل عام والسعودية وشعب السعودية العزيز بخير وعز من الله سبحانه.

وآثارت تغريدة ابنة صدام حسين جدلًا واسعًا على موقع تويتر، وتضاربت أراء المغردين ما بين مؤيد ومعارض وكتب ’’أبو أنس‘‘ قائلًا:’’السعودية هي من تأمر على عراق العز رالكرامه وهي من جهزت الاحتلال وتعاونت حتى مع ايران الشر لإسقاط الحكم وبالمكان الاطلاع على تصريحات الامير تركي مدير الاستخبارات السعوديه في حينه وماذا قدمت السعوديه على مرّ التاريخ للعراق والامة‘‘.

فيما علق نجم سهيل ’’بارك الله فيكي وفي كل عربي شهم أصيل يحب مملكة التوحيد قلعة العروبة والاسلام قبلة المسلمين‘‘.

وكان ’’الملك عبد العزيز‘‘ أصدر مرسومًا ملكيًّا رقم 2716، في سبتمبر- أيلول -عام 1932، نص على تحويل اسم الدولة من مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها إلى المملكة العربية السعودية.

ويأتي هذا الاحتفال في وقت تشهد فيه المنطقة تطورات ملحوظة على صعيد تطبيع الإمارات والبحرين علاقاتها مع إسرائيل.