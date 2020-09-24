شكرا لمتابعة خبر عن شاهد بالفيديو والصور : استعدادت شعبية ورسمية في مارب للاحتفال بالعيد الـ 58 لثورة الـ 26 من سبتمبر المجيد مع بروفات الفرقة الموسيقيه العسكرية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شهدت مدينة مأرب اليوم الخميس الموافق 24 سبتمبر 2020م، كرنفال شبابي لفرق الكشافة والمرشدات والفرقة الموسيقية العسكرية، إحتفاءاً بالعيد الوطني ال 58 لثورة الـ 26 من سبتمبر المجيدة .

وأظهرت الصور والفيديو في مدينة مأرب بروفات للفرق الكشفية والعسكرية استعداد للاحتفال بالعيد ال 58 لثورة ال26 من سبتمبر.

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وبحسب الصور فإن قوات الأمن الخاصة رافقت العرض الكرنفالي ، والذي انطلق من مدرسة بلقيس مروراً بشارع المحافظة ثم الشارع العام ، والعودة الى النصب التذكاري لمحافظة بمأرب جوار مكتب الصحة .