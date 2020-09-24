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صنعاء - ياسمين الخيامي - يحدث الان...الشرعية تحاصر معسكر اماراتي وتضع السلاح في وضع الاستعداد والتحالف يشن غارات والوضع على وشك انفجار شامل لهذه الاسباب

شهدت محافظة شبوة النفطية، جنوبي شرق اليمن، الخميس، مزيد من الاحتقان بين الاصلاح والامارات في مؤشر ينذر بانفجار الوضع عبالتزامن مع بدء السعودية ترتيبات عسكرية وسياسية لتنفيذ اتفاق الرياض بين هادي والانتقالي .

وشن الطيران الاماراتي غارة في مديرية حبان، حيث يستعد انصاره للتظاهر السبت احياء لذكرى مقتل تاجرة القميشي برصاص فصائل الاخوان.

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وعد مراقبين هذه الخطوة تحذير اماراتي بالتصعيد ضد سلطة الاصلاح.

وجاءت هذه التطورات بعد يومين على تصعيد مماثل لسلطة “الاخوان” سياسيا وعسكريا، حيث عززت فصائل الحزب حصارها لميناء بلحاف الخاص بتصدير الغاز المسال والذي تتخذه القوات الاماراتية قاعدة لها ويتمركز فيه نحو 1500 جندي وضابط.



وبالتزامن مع استحداث مواقع ونقاط في محيط الميناء وعلى اسواره، دشن ناشطي الحزب على مواقع التواصل الاجتماعي هشتاق للمطالبة بطرد الامارات من بلحاف التي اتهموها بعرقلة تصدير النفط والغاز.

على الصعيد ذاته، كشفت مصادر قبلية عن بدء لجنة عسكرية سعودية جهود وساطة لنزع فتيل التوتر بين الطرفين، مشيرة إلى التقاء اللجنة في وقت سابق بمحافظ شبوة محمد بن عديو وطالبته بوقف التصعيد لكن المحافظ رفض.

وتشكل شبوة محورا مهما في الصراع الحالي بين الامارات والاصلاح، حيث تسعى الامارات منذ توقيع اتفاق الرياض في اغسطس الماضي على ابقاء اهم مصدرة للغاز المسال من نصيب اتباعها في الانتقالي لأهداف تتعلق بتعويض الغاز المسال المباع من قطر والذي تضرر بفعل الازمة الخليجية، في حين يدفع الاصلاح نحو اخراج الامارات من هذا الميناء خدمة لأجندة قطرية .

هذه التحركات تتزامن مع بدء التحالف ترتيبات لتنفيذ الشق العسكري الذي يتضمن بنود بإخراج فصائل الاخوان من شبوة ايضا والشق السياسي حيث يحرص الاصلاح على الفوز بكعكة شبوة.