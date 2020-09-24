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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر باصهيب يبحث مع برنامج الغذاء العالمي تنفيذ مشاريع البرنامج بعدد من المحافظات والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 24 سبتمبر 2020
الخليج 365 - عدن
بحث نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور نزار باصهيب، خلال لقائه في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم، مع وفد برنامج الغذاء العالمي، التعاون المشترك لتنفيذ مشاريع برنامج الغذاء للمساهمة في التخفيف من معاناة المواطنين في مختلف محافظات الجمهورية.
وتطرق اللقاء أيضا إلى أوضاع مخازن المساعدات الخاصة ببرنامج الغذاء العالمي ومدى مطابقتها للمواصفات المطلوبة التي من شأنها الحفاظ على المساعدات من التلف، إضافة إلى مناقشة تعزيز التنسيق والعمل المشترك بين الوزارة والبرنامج.
وعلى صعيد آخر، ناقش الدكتور باصهيب، اليوم، مع رئيس بعثة منظمة أطباء بلا حدود البلجيكية ماثيو ردرجيز، ونائب رئيس بعثة منظمة أطباء بلا حدود الفرنسية جواو ومستشار رئيس أطباء بلا حدود البلجيكية أحمد العسل، جهود أطباء بلا حدود في القطاع الصحي بمحافظة الضالع ومديرية المخا وغيرها من المناطق، وكذا مشروع إجراء فحوصات الخلايا لمعرفة نسب الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد-19) في عدن.
كما التقى نائب وزير التخطيط الدكتور باصهيب، اليوم، مع مدير منظمة اللوثرية للإغاثة الدولية في اليمن جورج نزومو ومدير المشاريع في المنظمة محمد غازي، وجرى خلال اللقاء مناقشة برنامج مشاريع المنظمة في مجالي المياه والنحل وإنتاج العسل بعدد من المحافظات.
حضر اللقاءات وكيلة وزارة التخطيط لقطاع المشاريع وزيرة الشرماني، ووكيل وزارة التخطيط المساعد لقطاع التعاون الدولي منصور زيد وعدد من المعنيين
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