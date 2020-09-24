محافظ مأرب يفتتح مختبر(بي سي آر) و 40 وحدة عناية مركزة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 24 سبتمبر 2020

الخليج 365 - مأرب

افتتح محافظ مأرب سلطان العرادة مختبر( بي سي آر ) في المركز الوطني لمختبرات الصحة المركزية بالاضافة الى 40 وحدة عناية مركزة في عدة مستشفيات بالمحافظة وذلك بالتزامن مع احتفالات اليمن بالذكرى الـ58 لثورة الـ26 سبتمبر المجيدة.



وأكد العرادة اهمية المركز لتسهيل فحص كافة الحالات المشتبه إصابتها بفيروس كورونا والتأكد من إصابتها مخبريا في المحافظة دون الحاجة الى نقل فحوصات الحالات المشبه إلى المحافظات الأخرى للتأكد منها.

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أشار الى ان افتتاح المختبر والـ40 وحدة عناية مركزة ستعزز من قدرات القطاع الصحي وترفع من كفاءتها في موجهة وباء كورونا.

وأشاد المحافظ بجهود لجنة الطوارئ وكافة المكاتب المختصة في المحافظة وبالاجراءات التي تتخذها في ظل استمرار توافد أعداد كبيرة من النازحين القادمين من كافة المحافظات الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الى المحافظة..مشيرا الى ان تلك الإجراءات الوقائية والضرورية كان لها أثرا كبيرا وملموسا في مواجهة الفيروس والحد من انتشاره خلال الفترة الماضية

من جانبه قدم مدير عام مكتب الصحة العامة والسكان بالمحافظة الدكتور عبدالعزيز الشدادي شرحا عن المختبر وأهم خدماته لفحص الحالات المشتبهة بكورونا وجميع الفحوصات الداخلة ضمن إمكانات أجهزة المختبر، والتي كانت تدفع المرضى للإنتقال إلى خارج المحافظة لفحص وعلاج تلك الأمراض.

وأوضح أن مكتب الصحة عمل على تجهيز أربعين وحدة عناية مركزة موزعة في جميع مستشفيات المحافظة بكلفة مليون و500 ألف دولار وذلك ضمن جهود مواجهة فيروس كورونا والأمراض الأخرى