تأهيل 40 موظفا صحيا في شبوة بمجال نظام المراقبة والخدمات الصحية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - اختتمت في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم، الدورة التدريبية الخاصة بنظام مراقبة الموارد والخدمات الصحية (herams).



وهدفت الدورة التي نظمتها وزارة الصحة والسكان بدعم من منظمة الصحة العالمية، على مدى يومين، إلى تزويد 40 مشاركا من 17 مديرية في محافظة شبوة بمهارات ومعارف متصلة بنظام المراقبة والخدمات الصحية.

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