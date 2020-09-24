رسالة المحافظ: اعتقال مسؤول في مجاري عدن من مكان عمله"وثيقة"

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يزيد بن سلمان - شبوة - بلاغ للرأي العام ..!!
تم اعتقالي انا مدير محطات معالجة مياه الصرف الصحي اليوم الخميس من احواض العريش واقتيادي لعمليات الحزام الامني بالقطاع الشرقي هناك وحجز سياره (ة الإدارة الخاصة بي بحوشهم هناك والسبب اني نزلت للمحطة ومنعت الشيول والقلابات من نهب المخلفات وسماد الاحواض الخاص بالمحطة واخذه بدون وجهه حق من قبل قايد القطاع الشرقي المدعو ناصر الدهشلي (الشيطان) وبيعها لحسابه الخاص ..
وبداخل غرفة العمليات تم سبي وتهديدي من قبل قايد القطاع شخصياً وامر الجنود بحبسي بزنزانة رغم اني اخبرته اني مدير الاحواض واخبرته بتوجيهات المحافظ ورسايل الامن لقيادة الدعم والاسناد الخاصة بالاحواض وبعدم تدخلك بالمحطه ولا باي شي يخص المحطة ولكنه رفض الاستجابه وبعدها تم طردي من الموقع وتحذيري بعدم العوده للمحطة..
والنهب مستمر الى هذه اللحظه ..
محمد العروبه
مدير محطات وأحواض المعالجة بالعاصمة عدن .
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