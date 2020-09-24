شكرا لبحثكم عن خبر المحافظ يبحث مع صندوق النظافة عن حديقة عدن الكبرى.. والاصول المفقودة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - برئاسة المحافظ لملس:

مجلس إدارة صندوق النظافة والتحسين يناقش قضيتي الأصول المنهوبة وحديقة عدن الكبرى

عدن - خاص

ترأس محافظ العاصمة عدن، الأستاذ أحمد حامد لملس، اليوم الخميس، اجتماعاً لمجلس إدراة صندوق النظافة والتحسين بالعاصمة.

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وناقش الاجتماع، الذي حضره الأمين العام للمجلس المحلي بدر معاون، عدداً من القضايا المتعلقة بعمل الصندوق فيما يخص أعمال نظافة وتحسين مدينة عدن بمديرياتها كافة.

وجرى خلال الاجتماع أيضاً، مناقشة وإقرار الحساب الختامي للصندوق للعام 2019، ومستوى تنفيذ خطة عمل وإنجاز الصندوق للفترة المنصرمة من العام الجاري 2020، بالإضافة إلى الوضع المالي، ولائحة التأمين الصحي للعاملين في الصندوق، وتقرير لجنة الأصول المنهوبة وأصول الخردة.

هذا كما وقف الاجتماع أمام مقترح رسوم النظافة، وقضية حديقة عدن الكبرى وسوق القاهرة، وحديقة ملاهي العريش 633، واتخذ حيالها عدداً من القرارات والتوصيات، أهمها مخاطبة الجهات المعنية فيما يخص القضايا العالقة، واستدعاء مسؤولي مصلحة آراضي وعقارات الدولة بالعاصمة عدن .