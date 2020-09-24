عرض كرنفالي في شوارع مدينة مأرب إحتفاءاً بثورتي سبتمبر وأكتوبر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 24 سبتمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

شهدت مدينة مأرب اليوم عرضاً كرنفالياً احتفاءاً العيد الـ58 لثورة 26 سبتمبر المجيدة والعيد الـ 57 لثورة الـ 14 اكتوبر الخالدة بمشاركة 400 كشاف ومرشدة من جميع مدارس المدينة.



حيث انطلقت الفرقة الموسيقية العسكرية التابعة لوزارة الدفاع ومعها الفرق الكشفية المشاركة في العرض من مدرسة الميثاق وجابت شوارع المدينة في عرض كرنفالي بهيج حاملين الأعلام والشعارات الوطنية.

وعزفت الفرقة مقطوعات غنائية وإنشادية وطنية و فرائحية معبرة عن المناسبة وسط ابتهاج جماهيري لافت من قبل المواطنين الذين اصطفوا على جوانب شوارع المدينة اثناء مرور العرض منها، تعبيرا عن ارتياحهم لهذه المبادرة التي احيت عيد ثورة سبتمبر واكتوبر ونوفمبر التي ستظل متوهجة في نفوسهم حتى يتم تحقيق كامل اهدافها وتلبي كافة تطلعاتهم.

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وردد المشاركون في العرض شعارات وطنية وهتافات حماسية عبرت عن صدق انتمائهم وولائهم لثورة الـ 26 من سبتمبر الخالدة وجددوا العهد لأرواح شهدائها الابرار والسير في دربهم وحماية ثورتهم الخالدة والحفاظ على مكتسباتها الوطنية.

مؤكدين تمسك الاجيال جيلا بعد جيل باهداف ثورة السادس والعشرين من سبتمبر المجيدة ومبادئها العظيمة وغايتها السامية والمضي قدما حتى تحقيق كافة تطلعات الشعب اليمني.

واختتم العرض باداء الفرقة الموسيقية العسكرية والفرق الكشفية المشاركة فيه للنشيد الوطني في جولة إقليم سبأ وسط حضور جماهيري وتغطية إعلامية كبيرة من مراسلي مختلف القنوات و والوسائل الإعلامية.

رافق العرض الكشفي كلا من رئيس دائرة التوجيه المعنوي العميد احمد الاشول، ومدير عام مكتب الشباب والرياضة بالمحافظة علي حشوان ومدير عام مكتب الإعلام عوض الحويسك.