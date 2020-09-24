حضرموت.. جسر "ابن سيناء" البحري يعود للحياة من جديد “صور“

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 24 سبتمبر 2020

الخليج 365 - عبدالله محسن

تستعد شركة العمودي للمقاولات المحدودة، لتسليم جسر ابن سناء البحري، وذلك بعد اقتراب موعد الإنتهاء من أعمال الصيانة.



وقال المهندس شفيق العمودي، إنهم بدأوا أعمال صبيات البلاطتين الإضافيتين منذ صباح لثلاثاء، بكمية 260 مترا مكعبا.

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ويعد هذا المشروع الثالث الذي ستنجزه مجموعة العمودي للمقاولات المحدودة في ساحل حضرموت، وذلك بعد تسليم جسري المعابر بمديرية حجر غربي المكلا، حلة غربي مدينة المكلا.

الجدير بالذكر، أن الجسر البحري بشارع الستين بالمكلا، توقف عن العمل بفعل آثار الكارثة التي شهدتها محافظة حضرموت في العام 2008