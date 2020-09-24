الخدمة المدنية تعلن الأحد إجازة رسمية بمناسبة ذكرى ثورة 26 سبتمبر

أعلنت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات، يوم الأحد القادم، إجازة رسمية، لكافة موظفي وحدات الخدمة العامة وذلك بمناسبة الذكرى الـ58 لثورة 26 سبتمبر الخالدة الذي يصادف يوم السبت.



وتم اعتماد يوم الأحد كإجازة عوضاً عن يوم السبت يوم الإجازة الأسبوعية الرسمي، استناداً إلى القانون رقم (2) لسنة 2000م بشأن الإجازات والعطلات الرسمية، وفق وكالة سبأ الرسمية.



وعبّرت الوزارة عن أسمى آيات التهاني للقيادة السياسية والى كافة أبناء الشعب اليمني بهذه المناسبة الوطنية العظيمة.



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