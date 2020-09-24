شكرا لبحثكم عن خبر الانتقالي: مستعدون لتبادل الاسراء مع الشرعية في ابين وشبوة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - شدد فضل الجعدي، مساعد الأمين العام للمجلس الانتقالي الجنوبي، على تأكيد المجلس الانتقالي الجنوبي استعداده لإجراء عملية تبادل الأسرى، مطالبًا الجانب الآخر بالتعامل بإيجابية مع الملف.

وندد الجعدي بقطع رواتب الأسرى وحرمان أسرهم من أبسط حقوقهم الحياتية، مشددًا على عدم إمكانية تجاهل معاناتهم.

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واستعرض خلال لقائه لجنة أهالي أسرى الحرب في أبين وشبوة، بمقر الأمانة العامة في العاصمة عدن، اليوم الخميس، معاناة الأسرى في سجون مليشيات الإخوان الإرهابية في شبوة وأبين.

وناقش اللقاء التنكيل بذوي الأسرى عبر قطع الرواتب والحرمان من المستحقات المالية، وآليات تفعيل عملية تبادل الأسرى، لإعادتهم إلى أهاليهم.

وأشادت لجنة أهالي الأسرى باهتمام المجلس الانتقالي الجنوبي بملف الأسرى وأوضاع أهاليهم، مشددة على ثقتها في حرص المجلس على تخفيف معاناة الأسرى وذويهم.