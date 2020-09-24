اختتام الدورة التدريبية الخاصة بتحليل النزاعات للجان المجتمعية بالمكلا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 24 سبتمبر 2020

الخليج 365 - المكـلا

ضمن المبادرة الخاصة بتعزيز اللجان المجتمعية بمدينة المكلا، اختتمت صباح اليوم الخميس، الدورة التدريبية الخاصة بتحليل النزاعات والحوارات للجان المجتمعية بقاعة اتحاد النساء اليمن بالمكلا.



وفي البرنامج الذي استمر على مدى 5 أيام متتالية تعرف المتدربون من قبل الاستشارية والمدربة رائد رويشد، على طرق الحماية المجتمعية وطرق تحليل النزاعات وتفكيك النزاعات إلى حد الأدنى من تطور النزاع إلى مستويات الصراع .

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من جانب آخر اشادا العميد حسين هاشم الحامد المدير العام لمديرية مدينة المكلا، بالدور الكبير التي برزت به اللجان المجتمعية من نشاطات خلال التي تساهم في تعزيز دور اللجان المجتمعية وآلية العمل على المخرجات الدورة.

يأتي ذلك بتمويل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائيUNDPوتنفيذ منظمة البحث عن أرضية مشتركةSFCC،خلال الفترة 19-23سبتمبر 2020م