- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اختتام الدورة التدريبية الخاصة بتحليل النزاعات للجان المجتمعية بالمكلا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 24 سبتمبر 2020
الخليج 365 - المكـلا
ضمن المبادرة الخاصة بتعزيز اللجان المجتمعية بمدينة المكلا، اختتمت صباح اليوم الخميس، الدورة التدريبية الخاصة بتحليل النزاعات والحوارات للجان المجتمعية بقاعة اتحاد النساء اليمن بالمكلا.
وفي البرنامج الذي استمر على مدى 5 أيام متتالية تعرف المتدربون من قبل الاستشارية والمدربة رائد رويشد، على طرق الحماية المجتمعية وطرق تحليل النزاعات وتفكيك النزاعات إلى حد الأدنى من تطور النزاع إلى مستويات الصراع .
من جانب آخر اشادا العميد حسين هاشم الحامد المدير العام لمديرية مدينة المكلا، بالدور الكبير التي برزت به اللجان المجتمعية من نشاطات خلال التي تساهم في تعزيز دور اللجان المجتمعية وآلية العمل على المخرجات الدورة.
يأتي ذلك بتمويل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائيUNDPوتنفيذ منظمة البحث عن أرضية مشتركةSFCC،خلال الفترة 19-23سبتمبر 2020م
كانت هذه تفاصيل خبر اختتام الدورة التدريبية الخاصة بتحليل النزاعات للجان المجتمعية بالمكلا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.