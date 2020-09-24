بدء صيانة جسر طريق خليفة ولبه بالجزوع وادي حضرموت

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بدأت مؤسسة العون للتنمية اليوم اعمال صيانة وترميم جسر الطريق الفرعي المؤدي إلى منطقتي خليفة ولبه بالجزوع بمديرية دوعن بمحافظة حضرموت بتمويل من المؤسسة.



وذكر ممثل الجهة المنفذة المهندس عوض بابلغوم، أن فترة الصيانة ستستمر شهر بحسب ما تم الاتفاق عليه ووفق المواصفات

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