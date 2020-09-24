شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعرف على أسعار الأسماك في بحر المكلا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 24 سبتمبر 2020 متابعات_ الخليج 365 تشهد الأسماك في مدينة المكلا انخفاضا في الأسعار بشكل نسبي بعد ان كان باهضا للغاية في وقت سابق.

وفيما يلي ينشر "الخليج 365" أسعار بعض الأسماك المتعارف عليها في حضرموت.. وهي كالتالي: الثمد - سعر الكيلو 4000 ريال الشروي - سعرالحوت 3000 ريال الزينوب - سعرالحوت 4000 ريال Advertisements العيد (الساردين) - سعر الكيلو 1000 ريال السمك القشار وانواع البابوسي - سعر الكيلو 1500- 2000 ريال المدية - سعرالكيلو 1800 ريال سعراسماك البياض الطمكري - سعر الحوت 9000 ريال القصعر - سعر الحوت 3500-4000 ريال

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على أسعار الأسماك في بحر المكلا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.