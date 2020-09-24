شكرا لقرائتكم خبر عن النقد الدولي يقر برنامج لاعفاء السودان من الديون والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �قر المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي برنامجا اقتصاديا لأجل 12 شهرا أعده السودان مع سعيه لبناء قدرته على تنفيذ إصلاحات، وهو شرط رئيسي للإعفاء من ديون في نهاية المطاف. وقالت نائبة المدير العام للصندوق أنطوانيت ساييه إن انتقال السودان إلى حكومة انتقالية منحه "فرصة لإجراء إصلاحات أساسية لمعالجة اختلالات كبرى في الاقتصاد الكلي والتمهيد لتحقيق نمو شامل". وذكرت ساييه أن ديون السودان الخارجية الهائلة والمتأخرات القائمة منذ فترة طويلة ما زالت تحد من قدرته على الاقتراض الخارجي بما في ذلك من الصندوق، فيما يؤكد ضرورة تعزيز اقتصاده وتنفيذ إصلاحات وتسوية المتأخرات.

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