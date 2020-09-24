شكرا لبحثكم عن خبر مقتل ”نجل صالح” خلال مواجهات مع الحوثيين و”علي محسن” يبعث رسالة لشقيقه السفير وكافة أسرته والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - بعث نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح برقية عزاء ومواساة، إلى السفير خالد بن صالح شطيف والشيخ علي بن صالح شطيف، في مقتل الشيخ صالح بن صالح خالد شطيف، وعدد من مرافقيه، وهم يواجهون جماعة الانقلاب الحوثية في جبهات القتال.

وأشاد نائب رئيس الجمهورية بمناقب الفقيد ومرافقيه وأدوارهم النضالية باعتبارهم من الذين كان لهم السبق بالوقوف في وجه المشروع الحوثي، والذود عن النظام الجمهوري والثوابت الوطنية في مختلف جبهات وميادين الحرية والكرامة حد قوله .

وعبر نائب الرئيس في البرقية عن" أصدق التعازي والمواساة لأسر الشهداء وأقاربهم وكافة آل شطيف، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان".