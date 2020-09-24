شكرا لبحثكم عن خبر واشنطن توجه دعوة عاجلة لمليشيا الحوثي بشأن الهجوم على مأرب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - وجهت الولايات المتحدة، الأربعاء، دعوة عاجلة، إلى مليشيا الحوثي الإنقلابية، بشأن هجماتها المتواصلة على محافظة مأرب (شرقي اليمن).

ودعت واشطن مليشيا الحوثي، إلى إيقاف الهجوم على مدينة مارب، التي قالت إنها آوت قرابة مليون نازح منذ اندلاع الحرب.

جاء ذلك في بيان صحفي للمتحدث باسم الخارجية الأمريكية، مورغان أورتاغوس، بحسب "المصدر أونلاين".

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ودعا البيان، الحوثيين إلى الوقف الفوري لهجماتهم عبر الحدود ضد السعودية ووقف هجماتهم على مدينة مأرب، حيث لجأ ما يقرب من مليون يمني اليها منذ بداية الحرب.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة لا تزال قلقة للغاية من عدوان الحوثيين المدعوم بشحنات أسلحة إيرانية في انتهاك لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة.

وحث البيان الحوثيين على التوقف عن معاملتهم المشينة للصحفيين ونشطاء المعارضة واليهود اليمنيين، والكف عن اتباع سياسة حافة الهاوية في القضية البيئية والسماح للأمم المتحدة بالوصول إلى الناقلة صافر قبل حدوث تسرب نفطي أو انفجار للناقلة والذي من شأنه أن يجلب المزيد من الكوارث البيئية والإنسانية لليمن والبحر الأحمر والمنطقة.

وأكد البيان تواصل دعم الولايات المتحدة لجهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة مارتن غريفيث وجيران اليمن لتسهيل وقف إطلاق النار والتسوية السياسية، مضيفاً أن "شعب اليمن يستحق السلام والاستقرار".