مقاتلات التحالف العربي تنسف تجمعات وتعزيزات حوثية في خب والشعف بالجوف

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يزيد بن سلمان - شبوة - شنت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن اليوم الأربعاء سلسلة غارت في محافظة الجوف.

وقال مصدر عسكري بأن مقاتلات التحالف العربي شنت اليوم الأربعاء سلسلة غارات استهدفت بها تعزيزات وتجمعات للميليشيا الحوثية في مناطق متفرقة في مديرية خب والشعف شمال شرقي محافظة الجوف.

وبحسب المصدر فإن غارات التحالف أصابت أهدافها بدقة ودمرت أليات عسكرية كان متنها عشرات الحوثيين ونسفت تجمعات الميليشيا.

ويأتي هذا بالتزامن مع خسائر فادحة تتكبدها الميليشيا الحوثية في جبهة صرواح بمحافظة مأرب حيث حررت قوات الجيش الوطني تبتين استراتيجيتين.

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