شكرا لبحثكم عن خبر الأحمر ينعي استشهاد شيخ قبلي بارز وعدد من مرافقيه والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - نعى نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح، استشهاد الشيخ صالح بن صالح خالد شطيف، وعدد من مرافقيه، وهم يواجهون مليشيا الانقلاب الحوثية في ميادين العزة والكرامة.

جاء ذلك في برقية عزاء ومواساة، بعثها نائب الرئيس اليوم الأربعاء، إلى السفير خالد بن صالح شطيف والشيخ علي بن صالح شطيف.

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وأشاد الجنرال الأحمر بمناقب الشهيد ومرافقيه وأدوارهم الوطنية والنضالية باعتبارهم من الأبطال الذين كان لهم السبق بالوقوف في وجه المشروع الحوثي الامامي الكهنوتي، والذود عن النظام الجمهوري والثوابت الوطنية في مختلف جبهات وميادين الحرية والكرامة.

ونوه نائب الرئيس بالبطولات الخالدة التي سطرها الشهيد وأسرته وزملائه ورفاقه من أبطال الجيش وأبناء القبائل الأحرار في معركة الكرامة، والتضحيات التي قدمها اليمنيون دفاعاً عن الجمهورية والمكتسبات الوطنية.

وتهشد محافظتي مأرب والجوف، معارك عنيفة ومتواصلة بين قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة الشعبية وطيران التحالف العربي من جهة، ومليشيا الحوثي الإنقلابية من جهة آخرى، وأسفرت المواجهات عن سقوط مئات القتلى والجرحى أغلبهم من الحوثيين.