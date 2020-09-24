شكرا لبحثكم عن خبر الحوثيون يغيرون تاريخ ميلاد المقاتلين الأطفال الذين قتلوا في صفوفهم لتحسين صورتها السوداوية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشفت مصادر مطلعة عن قيام المليشيا الحوثية بتغيير تاريخ الميلاد لعدد كبير من القتلى التابعين لهم والذين قتلوا في جبهات القتال لرفع أعمارهم لتحسين صورتهم السوداوية .

وقالت المصادر لـ "المشهد اليمني" اليوم الأربعاء، إن الحوثيين قاموا بتقديم تاريخ ميلاد عدد من قتلاهم الأطفال والذين قتلوا في جبهات القتال لتحسين صورتهم السوداوية وخاصة أمام المنظمات الدولية الناشطة في مجال حقوق الإنسان وحقوق الأطفال .

وأضافت: أن أغلب هؤلاء الأطفال تم استدراجهم وتعبئتهم وبعضهم تم اختطافهم من قبل المشرفين بدون معرفة أولياء أمورهم .

هذا وقام موظفي تابعين الحوثي باستخراج شهادات وفاة بإعمار كبيرة فوق العشرين سنة رغم أن غالبية القتلى لم تتجاوز أعمارهم الخمسة عشر سنة ورفع كشوفات لمؤسسة القتلى التابعين للحوثي بهذه التعديلات التي أجرتها المليشيا .