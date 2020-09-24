أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة الصباحية لهذا اليوم.. تعرف عليها

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 24 سبتمبر 2020 خاص ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني لصباح هذا اليوم الخميس، الموافق 24 يوليو/تموز 2020 وهي كالتالي:

أحمد عقيل باراس: نحن أمام مرحلة جديدة تتطلب تعاون الجميع وجهد كبير https://www.elyamnelaraby.com/502884/ مصادر عسكرية: الجيش يسقط طائرة مسيرة في الجوف https://www.elyamnelaraby.com/502896/ مأرب.. قوات الجيش تحرر مواقع استراتيجية في جبهة صرواح https://www.elyamnelaraby.com/502897/ وفاة المؤرخ والباحث عبدالفتاح البتول بمدينة إب الخميس 24 سبتمبر 2020 https://www.elyamnelaraby.com/502898/ Advertisements شاب يتعرض لعشر طلقات نارية في إب https://www.elyamnelaraby.com/502899/ الهلال الإماراتي توزع مواد إغاثية بحضرموت https://www.elyamnelaraby.com/502900/ محمد عوض بامطرف يكشف عن المؤامرات التي تحاك بقوات النخبة الحضرمية https://www.elyamnelaraby.com/502901/ السعودية تبلغ الأمم المتحدة برصد بقعة نفطية قرب ناقلة متهالكة قبالة ساحل اليمن https://www.elyamnelaraby.com/502917/ الهلال الأحمر الإماراتي يوزع أكثر من 21 طنا من المواد الغذائية على أهالي تريم في حضرموت https://www.elyamnelaraby.com/502930/

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