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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر السعودية تبلغ الأمم المتحدة برصد بقعة نفطية قرب ناقلة متهالكة قبالة ساحل اليمن والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 24 سبتمبر 2020
الرياض - الخليج 365
أبلغت السعودية، الأمم المتحدة برصد بقعة نفطية قرب ناقلة متهالكة قبالة ساحل اليمن.
وحذرت المملكة العربية السعودية مجلس الأمن الدولي، الأربعاء 23 سبتمبر 2020، من أن “بقعة نفطية” شوهدت على مسافة 50 كيلومترا إلى الغرب من ناقلة متهالكة متوقفة قبالة مرفأ رأس عيسى النفطي المطل على البحر الأحمر منذ أكثر من 5 سنوات.
وتواجه الناقلة “صافر” خطر تسريب 1.1 مليون برميل من الخام قبالة ساحل اليمن، وفقا لرويترز.
وحذرت الأمم المتحدة من أن “صافر” يمكن أن تُسرب ما يصل إلى 4 أمثال النفط الذي تسرب من الناقلة “إكسون فالديز” عام 1989 قبالة ألاسكا.
وقال السفير السعودي لدى الأمم المتحدة عبد الله المعلمي، في رسالة إلى مجلس الأمن الدولي اطلعت عليها رويترز، إن خبراء لاحظوا أن أنبوبا متصلا بالسفينة ربما انفصل عن الدعامات التي تثبته في القاع ويطفو الآن فوق سطح البحر.
وقال المعلمي، في الرسالة، إن الناقلة “صافر” وصلت إلى حالة حرجة، وأن الوضع يشكل تهديدا خطيرا لكل الدول المطلة على البحر الأحمر خاصة اليمن والسعودية.
وأضف السفير السعودي لدى الأمم المتحدة أن هذا الوضع الخطير يجب ألا يُترك دون معالجته.
وتنتظر الأمم المتحدة الإذن الرسمي من ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران لإرسال مهمة إلى الناقلة “صافر” لإجراء تقييم فني وأي إصلاحات قد تكون ممكنة.
ودعا مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الحوثيين إلى السماح بدخول فريق التقييم.
وتثير “صافر” مخاوف جدية من حدوث كارثة بيئية تضرب المنطقة، وحذرت جامعة الدول العربية، في وقت سابق من الشهر الجاري، من مخاطر هذه الكارثة بسبب عدم صيانة ناقلة النفط الراسية قبالة السواحل اليمنية منذ 5 سنوات
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