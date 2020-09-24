شكرا لبحثكم عن خبر بشرى سارة من السفارة اليمنية بالرياض للمقمين في المنطقة الشرقية بالسعودية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - زفت السفارة اليمنية في الرياض بشرى سارة إلى اليمنيين المقيمين في الأراضي السعودية خصوصا في المنطقة الشرقية بالمملكة.

وقالت السفارة في تغريدة عبر حسابه الرسمي في توتير "يصل غداً الخميس الفريق الميداني للقسم القنصلي في السفارة إلى مدينة الدمام لتقديم كافة الخدمات القنصلية للمغتربين اليمنيين في المنطقة الشرقية بالمملكة"

وأضافت السفارة "وسيعمل الفريق على استقبال طلبات ومعاملات الجالية بالمنطقةالشرقية والعمل على انجازها وتسليمها لهم في أسرع وقت ودون أي رسوم إضافية"