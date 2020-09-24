الارشيف / اخبار الخليج / اخبار اليمن

بشرى سارة من السفارة اليمنية بالرياض للمقمين في المنطقة الشرقية بالسعودية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لبحثكم عن خبر بشرى سارة من السفارة اليمنية بالرياض للمقمين في المنطقة الشرقية بالسعودية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - زفت السفارة اليمنية في الرياض بشرى سارة إلى اليمنيين المقيمين في الأراضي خصوصا في المنطقة الشرقية بالمملكة.
وقالت السفارة في تغريدة عبر حسابه الرسمي في توتير "يصل غداً الخميس الفريق الميداني للقسم القنصلي في السفارة إلى مدينة الدمام لتقديم كافة الخدمات القنصلية للمغتربين اليمنيين في المنطقة الشرقية بالمملكة"

وأضافت السفارة "وسيعمل الفريق على استقبال طلبات ومعاملات الجالية بالمنطقةالشرقية والعمل على انجازها وتسليمها لهم في أسرع وقت ودون أي رسوم إضافية"

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بشرى سارة من السفارة اليمنية بالرياض للمقمين في المنطقة الشرقية بالسعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا