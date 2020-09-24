مليشيا الحوثي تتخذ خطوة خطيرة نحو الانفصال الحقيقي

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يزيد بن سلمان - شبوة - اتخذت سلطات مليشيا الحوثي، اليوم الاربعاء، خطوة خطيرة تشرعن للانفصال الحقيقي بين شمال اليمن وجنوبه؛ وفقا لمصادر مصرفية.

وقالت المصادر لـ " المشهد اليمني "، أن بنك صنعاء، الذي تديره المليشيا، وجه جمعية البنوك والتي بدورها أبلغت مدراء البنوك بوقف كافة التحويلات المالية بالريال اليمني من فروعها بكافة المحافظات الواقعة تحت سيطرتها، إلى المحافظات الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها.

واعتبرت المصادر أن تلك الخطوة ستتسبب بمزيد من التشظي والانقسام والمعاناة للمواطنين، بل وتعد اجراء عملي بإتجاه الفصل الكامل في التعاملات المالية بين صنعاء وعدن.

وكان البنك المركزي اليمني بمدينة عدن، وجه كافة البنوك وشركات ومنشآت الصرافة بالامتناع عن إجراء أي حوالات داخلية بالعملات الاجنبية وحصرها بالريال اليمني فقط.

وتداولت وسائل إعلام، أنباء عن اجراءات حكومية لاقرار بيع شحنات النفط والغاز من محافظة مارب إلى المحافظات الواقعة تحت سيطرة المليشيا بالنسخة القديمة من العملة المحلية، في محاولة لكبح عمليات المضاربة الواسعة بهذا النوع من الفئات النقدية التي يقدر حجمها بأكثر من تريليون ريال.

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