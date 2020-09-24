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المحكمة العسكرية تقر القاء القبض القهري على قيادات حوثية والتحفظ على أموالهم

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يزيد بن سلمان - شبوة - اقرت المحكمة العسكرية بمأرب امس، إلقاء القبض القهري على 175 من قيادات جماعة الحوثي، في الداخل والخارج وتكليف جميع السلطات الأمنية والضبطية وشرطة الانتربول الدولي في تنفيذ ذلك وفق الإجراءات المتبعة.

كما اقرت المحكمة في جلسته العلنية، حجز ممتلكات المتهمين حجزا تحفظيا وعدم التصرف فيها وفقاً لقانون العقوبات الجزائية.

وعقدت الجلسة برئاسة القاضي عقيل تاج الدين رئيس المحكمة العسكرية وحضور المدعي العام العسكري الدكتور عبدالله الحاضري وحضور هيئة الدفاع عن المتهمين الفارين من وجه العدالة، وحضور أولياء الدم، ومحاميهم من المدعين بالحقوق الشخصية والمدنية.

وكان المدعي العام العسكري طالب بحجز ممتلكات المتهمين حجزا تحفظيا وحجز ممتلكات الحركة الحوثية في الداخل والخارج.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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