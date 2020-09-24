صاروخ حوثي يستهدف معسكراً للجيش اليمني بصعدة ويخلف عشرات الشهداء والجرحى

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يزيد بن سلمان - شبوة - أفادت مصادر ميدانية، اليوم الاربعاء، بسقوط عشرات الشهداء والجرحى بانفجار صاروخ باليستي أطلقته مليشيا الحوثي على معسكر لواء حرب 1 في منطقة البقع بمحافظة صعدة.

وقالت المصادر، إن المليشيا أطلقت، عصر اليوم، صاروخا باليستيا استهدف جنود لواء حرب 1 مشاه جبلي أثناء تجمعهم لصرف الرواتب.

وبحسب المصدر فقد أدى الصاروخ -في حصيلة أولية- إلى سقوط 13 شهيدا وأكثر من 20 جريحا من أفراد اللواء معظمهم من محافظة البيضاء.

جدير بالذكر أن لواء حرب 1 مشاه جبلي بقيادة العميد أبو جبر الغنيمي يرابط منذ سنوات في جبهات القتال بمحافظة صعدة، وتمكن من تحرير مناطق واسعة من المليشيا لا سيما في منطقة الرزامي بمديرية الصفراء.

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