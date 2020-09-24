شكرا لبحثكم عن خبر الجيش الوطني يسيطر على مواقع استراتيجية بمأرب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تمكن الجيش الوطني مسنودا بالمقاومة الشعبية اليوم الأربعاء من تحرير واستعادة مواقع عسكرية استراتيجية في محافظة مأرب شرقي اليمن.

وأكد قائد اللواء 312 العميد الركن عبده الحبيشي لـ”سبتمبر نت” أن أبطال الجيش تمكنوا صباح اليوم الأربعاء من استعادة وتحرير تبتي “الشائف والمهتدي” الاستراتيجيتين، بعد معارك ضارية وعنيفة، خاضها الأبطال ضد مليشيا الحوثي المتمردة، المدعومة من إيران.

وأكد أن مليشيا الحوثي المتمردة منيت بخسائر كبيرة وفادحة، في المعدات والأرواح، سواء بنيران مدفعية أبطال الجيش أو بضربات طيران التحالف العربي.

وأشار قائد اللواء 312 إلى أن العشرات من عناصر المليشيا المتمردة وقعت بين أسير وقتيل وجريح، بالإضافة إلى استعادة مدرعة عسكرية، وأطقم قتالية تابعة لتلك للمليشيا المتمردة.