شكرا لبحثكم عن خبر أبرز ست شائعات وزعتها مليشيا الحوثي بشأن انتصارات مزعومة بمارب والجوف والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - في الوقت الذي تتلقى فيه مليشيا الحوثي صفعات قوية في مختلف الجبهات بالجوف ومأرب ونهم، وخسارتها مواقع كانت تتمركز فيها سعت عبر حسابات وهمية في تويتر وقنوات على التلغرام تعمل لصالحها وتدعي أنها تعمل لصالح الشرعية والجيش اليمني إلى بث شائعات انتصارات كاذبة وتزوير وثائق بهدف إحداث أي اختراق بصفوف الجيش والموطنين بمحافظة مأرب.

المليشيا خلال اليومين الماضيين لجأت إلى تكثيف ونشر شائعاتها عبر وثائق مزورة تم تصميمها ببرنامج الفوتوشوب، بعد أن فشلت في تحقيق أي اختراقات تذكر عن طريق شائعاتها السابقة، وإدراك رجال الجيش والمقاومة والمواطنين بمأرب لأساليب المليشيا في نشر وبث الأكاذيب والشائعات، في محاولة لتحقيق أي تقدم ميداني.

"المشهد اليمني"، رصد أبرز الشائعات التي نشرتها المليشيا الحوثية خلال اليومين الماضيين:

- نشر وثيقة مزورة بإسم محافظ مأرب اللواء سلطان العرادة على أنها موجهة لوزير الدفاع يطالبه بتسليم جبهات مراد للأمن ومقاومة آزال، في محاولة مفضوحة لإيجاد شرخ بين قبائل مراد ومحافظ مأرب ودفع قبائل مراد للمغادرة خصوصا وأن الوثيقة المزورة تتحدث عن أن قبائل مراد لايمتثلون لأوامر الجيش.

- نشرت المليشيا وثيقة مزورة أخرى على أنها شكوى من مدير الوحدة التنفيذية بمأرب إلى اللواء سلطان العرادة من أن الأمن يستدعي النازحات في الليل للتحقيق معهن بهدف الإساءة لجهود رجال الأمن، وإثارة السخط ضدهم وضد جهودهم الكبيرة، بعد أن اكتشفوا منذ وقت مبكر ألاعيب المليشيا، وإفشالهم مخططات التآمر لإسقاط مأرب بيدها.

- نشرت المليشيا شائعات كاذبة عن أن عدد من مشائخ مراد قتلوا في غارة جوية لمقاتلات التحالف العربي بهدف إثارة سخط القبائل ضد تحالف دعم الشرعية لسحب مقاتليهم من جبهات القتال.

- ومن الشائعات قيام المليشيا بنشر أخبار غريبة مثل نشر خبر السيطرة على خط صافر ووصولهم إلى الرويك مع أن المواجهات تبعد عن خط صافر والرويك أكثر من 100 كيلو متر، أضف إلى ذلك، أن المعارك على الأرض تظهر تقدم الجيش نحو مدينة الحزم عاصمة محافظة الجوف، أي أن الحوثيين يبتعدون أكثر عن صافر والرويك.

- وبالتزامن مع انتصارات الجيش في صرواح نشرت المليشيا خبر آخر للتشويش على تلك الانتصارات يفيد بأن عناصر المليشيا سيطروا سيطرة كاملة على جبل هيلان الاستراتيجي مع جميع المناطق المجاورة إضافة إلى قريه راصع قرب المجمع.

- كما نشرت ‏المليشيا أخبار كاذبة بأن قوات الجيش تنسحب من بعض المواقع في جنوب الصبايغ وجنوب شرق الشهلاء، بعد القبض على عشرات الأسرى من المليشيا في كمائن شرق الجوف.