مقاتلات التحالف تنفد سلسلة غارات خاطفة على الحوثيين في مارب و الجوف وحجة (تفاصيل )

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يزيد بن سلمان - شبوة - نفذت مقاتلات التحالف العربي مساء اليوم سلسلة غارات خاطفة على الحوثيين في محافظات مارب و الجوف وحجة وسط أنباء عن مصرع العديد من الحوثيين .
وقالت مصادر إعلامية رصدها المشهد اليمني اليوم الأربعاء أن مقاتلات التحالف نفذت 7 غارات على سوق الثلوث ومنطقتي الخنجر والخليفين بمديرية خب والشعف بمحافظة الجوف والتي خسرت فيها المليشيا الحوثية العديد من المواقع فيها ناهيك عن الخسائر البشرية والمادية العالية .
وأضافت المصادر عن تنفيذ مقاتلات التحالف العربي 3 غارات على مديرية صرواح غرب محافظة مارب و غارتان على منطقة المزرق بمديرية حرض بمحافظة حجة .
هذا وخسرت المليشيا الحوثية في محافظات مارب و الجوف والبيضاء خلال ثلاثة شهور أكثر من خسائرها خلال عام 2018 و2019م وهو ما دفع بعض القيادات والعناصر الحوثية إطلاق اسم مثلث الموت على هذه المحافظات الثالث .
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