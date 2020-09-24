شكرا لبحثكم عن خبر مقاتلات التحالف تنفد سلسلة غارات خاطفة على الحوثيين في مارب و الجوف وحجة (تفاصيل ) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - نفذت مقاتلات التحالف العربي مساء اليوم سلسلة غارات خاطفة على الحوثيين في محافظات مارب و الجوف وحجة وسط أنباء عن مصرع العديد من الحوثيين .

وقالت مصادر إعلامية رصدها المشهد اليمني اليوم الأربعاء أن مقاتلات التحالف نفذت 7 غارات على سوق الثلوث ومنطقتي الخنجر والخليفين بمديرية خب والشعف بمحافظة الجوف والتي خسرت فيها المليشيا الحوثية العديد من المواقع فيها ناهيك عن الخسائر البشرية والمادية العالية .

وأضافت المصادر عن تنفيذ مقاتلات التحالف العربي 3 غارات على مديرية صرواح غرب محافظة مارب و غارتان على منطقة المزرق بمديرية حرض بمحافظة حجة .

هذا وخسرت المليشيا الحوثية في محافظات مارب و الجوف والبيضاء خلال ثلاثة شهور أكثر من خسائرها خلال عام 2018 و2019م وهو ما دفع بعض القيادات والعناصر الحوثية إطلاق اسم مثلث الموت على هذه المحافظات الثالث .