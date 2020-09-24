مليشيا الحوثي تمتطي صهوات الخيول العربية في وضح النهار بصنعاء بعد مقتل وإصابة العشرات بغارات لمقاتلات التحالف (صورة)

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يزيد بن سلمان - شبوة - يواصل مسلحي مليشيا الحوثي، امتطى صهوات الخيول العربية الاصيلة في وضح النهار بالعاصمة صنعاء، لليوم الثاني على التوالي، احتفاء بنكبة 21 سبتمبر، بعد أشهر من مقتل وإصابة عشرات الخيول بغارات لمقاتلات التحالف العربي على الكلية الحربية.

وذكرت مصادر محلية لـ " المشهد اليمني "، أن مسلحي المليشيا جابوا بأكثر من 80 خيل عربي أصيل، عدة شوارع بصنعاء، رافعين شعارات مستوردة ودخيلة على الشعب اليمني، الى جانب العلم الجمهوري.

ونوهت المصادر بأن مجندين حوثيين جدد بكلية الشرطة هم من نفذ الاستعراض بالخيول.

وكانت غارات نفذتها مقاتلات التحالف في شهر مارس الماضي أدت إلى نفوق 70 خيلا وإصابة 30 أخرين وكلها خيول عربية أصيلة تابعة للكلية الحربية.

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