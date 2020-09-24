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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وفاة المؤرخ والباحث عبدالفتاح البتول بمدينة إب والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 24 سبتمبر 2020
إب - الخليج 365
توفي اليوم المؤرخ والكاتب اليمني عبدالفتاح البتول بعد حياة قضاها في العمل الإعلامي والسياسي داخل اليمن.
ويعد البتول أحد أبرز الشخصيات اليمنية التي عملت في مجال الإعلام والكتابة والبحوث منذ وقت مبكر، من خلال كتاباته في العديد من الصحف والمجلات اليمنية طوال الثلاثة العقود الماضية.
واشتهر من خلال كتابه "خيوط الظلام .. عصر الإمامة الزيدية في اليمن (284هـ - 1382هـ)" الصادر عن مركز نشوان الحميري للدراسات في العام 2007م، ويتناول الكتاب تاريخ دولة الإمامة الزيدية في اليمن، ويعد من أهم المراجع التاريخية الحديثة التي تتناول هذه القضية.
وينحدر البتول من محافظة إب (وسط اليمن)، وله إسهامات عديدة في مجال الأبحاث والتاريخ والمقالات الصحفية التي كتبها عن مجمل التطورات والأحداث في اليمن بعدة صحف ومجلات يمنية.
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