شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مصادر عسكرية: الجيش يسقط طائرة مسيرة في الجوف والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قالت مصادر عسكرية، إن قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة الشعبية أسقطت، اليوم، طائرة مسيرة حوثية في محافظة الجوف.



وأوضحت المصادر ان الجيش الوطني والمقاومة اسقطا طائرة مسيرة تابعة لمليشيا الحوثي في جبهة العلم.

يأتي ذلك بعد 24 ساعة، على إسقاط الجيش والمقاومة طائرة استطلاع حوثية في جبل مراد بمارب

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