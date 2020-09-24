شكرا لبحثكم عن خبر منح دراسية إيرانية جديدة للحوثيين والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - ذكرت وسائل إعلام تابعة لمليشيا الحوثي، اليوم الأربعاء، أن ما اسمتها السفارة اليمنية في إيران تلقت 750 منحة للدراسة بمختلف التخصصات العلمية والتطبيقية (ليسانس، وبكالوريوس، وماجستير، ودكتوراه).

وبينت بأنها ستقوم خلال الأيام المقبلة بتسليم تلك المنح لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالعاصمة صنعاء للقيام بإجراءات التسجيل وشروط القبول.

ويوجد مئات الدارسين في إيران، من أتباع الكهنوت الحوثي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر منح دراسية إيرانية جديدة للحوثيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.