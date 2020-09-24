الجيش يحرر تبتين استراتيجيتين وميليشيا الحوثي تترك أسلحتها وجثث قتلاها خلفها وتهرب باتجاه سوق المدينة

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يزيد بن سلمان - شبوة -
تواصل قوات الجيش الوطني اليوم الأربعاء تقدمها في ميمنة جبهة صرواح بمحافظة مأرب وسط تقتهر كبير للميليشيا الحوثية.
وقالت مصادر عسكرية أن قوات الجيش الوطني مسنودة بالقبائل وطيران التحالف العربي تمكنت من تحرير مواقع ومرتفاعت جبلية استراتيجية وهامة في جبهة صرواح بمحافظة مأرب.
وبحسب المصادر فإن الجيش الوطني حرر تبتي الشايف والمهتدي الاستراتيجيتين وسط تراجع كبير للميليشيا الحوثية باتجاه سوق صرواح.
وأكدت المصادر وقوع عشرات القتلى والجرحى الحوثيين خلال المواجهات كما تمكنت القوات من اغتنام اليات عسكرية وأسلحة بعد أن تركتها الميليشيا الحوثية ولاذت بالفرار.
وأشارت المصادر إلى أن طيرات التحالف العربي شن غارات مكثفة على مواقع وتعزيزات الميليشيا الحوثية ودمر أليات وأسلحة.
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