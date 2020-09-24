إنقلاب حوثي جديد على الثورة اليمنية

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يزيد بن سلمان - شبوة - تواصل مليشيا الحوثي، انقلابها على الثورة اليمنية الخالدة ال26 من سبتمبر 1962، بعد 58 عاما على نجاحها.

وتجسد ذلك الانقلاب الجديد، في خروج المئات من النشطاء الحوثيين، على منصات التواصل الاجتماعي، بالتحريض وشتم مباديء وأهداف الثورة اليمنية السبتمبرية، بعد هدم اغلب مكاسبها على الارض.

ولم تكتف المليشيا بذلك، بل عمدت إلى تدمير معظم منجزات الثورة الخالدة، وتسفيه رموزها، ونسبة كافة المكاسب والمنجزات التي لمسها الشعب اليمني بفضلها، الى ما تسميه نكبة 21 من سبتمبر، التي تسعى المليشيا من خلالها الى جر الوطن نحو عهد الإمامة بتفجير وتدمير المنشآت الخدمية والقضاء على التعليم وتكريس ثالوث الجهل والتخلف والمرض.

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