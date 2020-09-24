شكرا لبحثكم عن خبر آخر مستجدات جريمة مقتل الشاب ”الأغبري” بصنعاء والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - كشفت مصادر حقوقية مطلعة، اليوم الاربعاء، عن آخر مستجدات جريمة قتل وتعذيب الشاب عبدالله الأغبري، من قبل عصابة بمحلات السباعي في العاصمة صنعاء، أواخر أغسطس الماضي.
وذكرت المصادر أن محكمة شرق الأمانة الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي، ستعقد الاحد المقبل، أولى جلساتها في قضية مقتل الشاب الاغبري، ما لم تحدث أي مستجدات طارئة، ذي علاقة بملف الجريمة التي هزت الرأي العام.
وأشارت المصادر، إلى أن النيابة العامة استكملت اليوم الاربعاء، تحقيقاتها مع ستة متهمين بقتل الشاب الاغبري، فيما لايزال أولياء الدم بانتظار ضبط متهمين إثنين، ظهرا في الفيديو الذي كشف واقعة التعذيب الوحشي، التي أثارت موجة غضب عارمة بكافة المحافظات.
وأثار تقرير الطبيب الشرعي بشأن جريمة مقتل الشاب الاغبري، شكوك ومخاوف شعبية وقانونية واسعة من حرف مسار الجريمة.
و كان محامي أولياء الدم وضاح قطيش، قال أن تقرير الطبيب الشرعي في مكتب النائب العام، "أفاد بأن الجرح الذي في رسغ اليد اليسرى لم يكن هو سبب وفاة -الشاب الاغبري-، لأنه جرح سطحي لم يصل للوريد أساسا".
لكن تقرير الطبيب الشرعي وفق ما نقل المحامي قطيش"حدد في المجمل سبب الوفاة بالنزيف الداخلي الشديد في صدر وبطن المجني عليه الذي كان سببه تعرضه لتعذيب قاس لساعات طويلة".
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