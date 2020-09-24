شكرا لبحثكم عن خبر خطة حوثية محكمة لتصفية ضباط الامن والجيش اليمني بمارب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشفت مصادر مطلعة، اليوم الاربعاء، عن قيام مليشيا الحوثي بإعداد خطة محكمة لتصفية كبار ضباط الجيش والامن السابقين، في معركتهم الخاسرة مع الجيش اليمني في جبهات محافظة مارب.

وقالت المصادر لـ " المشهد اليمني "، أن الحوثيون يدفعون بضباط الجيش والأمن السابق، في محرقة مارب، وقاموا بوضعهم في أماكن منفصلة بعيدا عن مقاتليهم، ما أدى الى مقتل أغلبهم بقصف مقاتلات التحالف.

وأشارت المصادر إلى أنه كلما انتهت مجموعة أرسلوا أخرى الى الموت؛ ما يؤكد وجود خطة جهنمية محكمة أعدتها المليشيا لتصفيتهم، بعد سرقة مرتباتهم منذ سبتمبر 2016.

ودعت المصادر كافة ضباط الجيش والامن إلى الانصات لصوت العقل، و الادراك بأنهم المستهدفون في معركة المليشيا الحوثية التي لاتعترف لهم بحق الحياة.

وحذرت المصادر كافة الضباط والجنود من الاستجابة لدعوات المليشيا التي تواصل جرهم الى محارقها.

وخلال الأيام الماضية؛ أثيرت تساؤلات واستفسارات محيرة حول العدد الكبير من القتلى؛ ليتضح أن أغلبهم من منتسبي الجيش والامن ومن حاملي الرتب العسكرية الكبيرة.

وتواصل المليشيا تشييع قتلاها يوميا وبالتقسيط المريح، مع تواصل انتصارات الجيش اليمني المسنود بالمقاومة الشعبية ومقاتلات التحالف.