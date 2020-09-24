شكرا لبحثكم عن خبر من سنحان وبرتبة عميد.. مصرع قيادي حوثي بارز مع عشرات الحوثيين في الجوف "الاسم وصورة" والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - لقي قيادي حوثي بارز مصرعه خلال المواجهات الأخيرة مع الجيش الوطني في محافظة الجوف.

وقالت مصادر مقربة من الميليشيا الحوثي أن القيادي الحوثي البارز العميد وليد محمد صالح عطية الحاضري لقي مصرعه خلال مواجهات مع الجيش الوطني في الجوف.

وبحسب المصادر فإن الحاضري قتل مع العشرات من عناصر الميليشيا الحوثي خلال المعارك الأخيرة وقد شيعته المليليشيا في موكب جنائزي رسمي.

وأشارت المصادر إلى أن الصريع يحمل رتبة حقيقة وهي نقيب غير أن الميليشيا منحته رتبة عميد حتى يجمع أكبر قدر من الأفراد.

وتشهد جبهات الجوف ومأرب مواجهات عنيفة بين قوات الجيش الوطني وميليشيا الحوثي تكبدت فيها الأخيرة خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.

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