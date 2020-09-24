طفل يبيع الروتي لإعالة أسرته يثير اعجاب رواد مواقع التواصل .. ورجل أعمال يتكفل به

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يزيد بن سلمان - شبوة - اثار طفل يمني يبيع روتي اعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي .
وظهر الطفل وهو من أبناء حي كريتر في عدن في صوره تم تداولها بشكل واسع وهو يبيع الروتي معيلا لأسرته .
وعلى إثر تلك الصوره تكفل فاعل خير براتب شهري للطفل
وقال ناشط اجتماعي من عدن أن فاعل خير تكفل براتب ٤٠ الف ريال للطفل الذي يبيع الروتي بجولة الفل بكريتر.
واضاف الناشط أن فاعل الخير تعهد باستمرار الراتب حتى ينتهي الطفل من مرحلة الثانوية مع التكفل التام لدراسته الجامعية.
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