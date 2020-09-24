شكرا لبحثكم عن خبر دعوة هامة من الخارجية الأمريكية للميليشيا الحوثية بشأن مأرب والسعودية والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - دعت الخارجية الأمريكية مليشيا الحوثي الانقلابية، إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية على مدينة مأرب والهجمات عبر الحدود ضد المملكة العربية السعودية

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الامريكية، مورغان أورتاغوس في بيان لها اليوم، إن “الولايات المتحدة لا تزال قلقة للغاية من اعتداءات الحوثيين، بدعم من شحنات الأسلحة الإيرانية في انتهاك لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة”.

وطالبت الخارجية في بيانها مليشيا الحوثي “بالوقف الفوري لاعتداءاتهم عبر الحدود ضد السعودية، وعلى مدينة مأرب، التي لجأ إليها ما يقرب من مليون يمني منذ بداية الازمة”.

كما طالب البيان الحوثيين، “بالكف عن إساءة معاملة الصحفيين ونشطاء المعارضة والكف عن سياسة “حافة الهاوية” والسماح للأمم المتحدة بالوصول إلى خزان صافر العائم قبالة السواحل اليمنية قبل حدوث تسرب نفطي أو انفجار قد يتسبب في كارثة بيئية وإنسانية لليمن وللبحر الأحمر والمنطقة”.

وجدد البيان، “مطالبة المجتمع الدولي للحوثيين بوقف إعاقة جهود الإغاثة الإنسانية والتراجع عن إغلاق مطار صنعاء أمام الرحلات الجوية للأمم المتحدة والرحلات الإنسانية”.

ودعا البيان، “الحكومات المانحة إلى المساهمة بالأموال التي وعدت بها إذا لم تكن قد فعلت ذلك هذا العام، والوفاء بتعهداتها إذا لم تقم بصرف الاموال بعد”.

وأكد البيان على “تواصل دعم الولايات المتحدة، لجهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة مارتن غريفيث، وجيران اليمن لتسهيل وقف إطلاق النار والتسوية السياسية”، مضيفاً أن “شعب اليمن يستحق السلام والاستقرار”.