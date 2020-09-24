أحمد عقيل باراس: نحن أمام مرحلة جديدة تتطلب تعاون الجميع وجهد كبير

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 24 سبتمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
في أول تغريدة له بعد توليه منصب مدير عام لمديرية دار سعد ، أكد أن هذة المرحلة تحتاج إلى تعاون الجميع والوقوف صفا واحداً لكي تستعيد العاصمة عدن أنفاسها ، كذلك دعا إلى ترك كل الخلافات الشخصية إلى جنب وتغليب المصلحة العامة لكي تستعيد العاصمة عدن أنفاسها ، كما جاء في نص التغريدة .
"بتعاون الجميع نستطيع ان نستعيد انفاس عدن المقطوعة دعونا نضع كل المصالح الشخصية جانباً.. ونركز في المصلحة العامة من أجل انتشال الوضع المزري في عاصمتنا الحبيبة نحن امام مرحلة جديدة تتطلب جهد كبير.. و ان شاء الله نكون في مستوى الثقة التي منحنا اياها الأخ المحافظ."
هذا وقد نال الدكتور / أحمد عقيل باراس بثقة المحافظ، كما يحظى بشعبية واسعة وشخصية قوية ومؤثرة في المجتمع ، لما له من اهتمام ورعاية ومساندة في حل المشاكل بالعاصمة عدن .
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