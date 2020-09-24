شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ننشر أسعار الخضروات والفواكه في أسواق صنعاء.. تعرف عليها والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 24 سبتمبر 2020

الخليج 365 - صنعاء

تشھد اسعار الخضروات و الفواكه في العاصمة صنعاء، تفاوتاً كبیراً، و ینشر موقع (الیمن العربي) أسعار أھم أصناف الخضروات و الفواكه واللحوم، في العاصمة صنعاء لیومنا هذا، حسبما رصده مراسلنا:



ـ الطماطم = 450 ریالا

ـ البصل = 450 ریال

ـ البصل الأخضر = 100 ریال للعصبة الواحدة

ـ الكوسة =450 ریال

ـ الكوبش = 150 ریالا

ـ البطاطس = 400 ریال

ـ اللیمون = 100 ریال

ـ الخیار = 700 ریال

الباذنجان 400 =ریال

ـ الفلفل = 1000 ریال

ـ الجزر = 700 ريالاً

البیبار = 400 ریال

ـ الموز = 350 ریالا

ـ التفاح خارجي = 1000 ریال

ـ التفاح بلدي = 700 ریال

ـ البطیخ = 300 ریال

ـ الرمان مثلَّج = 1000 ریال

ـ البرتقال أبو سرة = 1000 ریال

ـ البرتقال عادي = 250 ریالا

ـ البرتقال الیوسفي = 1000 ریال

ـ الفرولة = 1500 ریال

ـ الجوافة = 2000 ریال

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ـ الكومثرى = 1000 ریال

ـ الشمام = 300 ریال

ـ اللحم الغنمي = 4500 ـ 4000 ریال للكیلو الواحد

ـ اللحم بقري = 4000 ریال

ـ الدقة بقري = 4000 ریال

ـ الدقة غنمي = ریال

ـ الدیرك = 3500 ریال

ـ الجحش = 1600 ريال

الثمد = 2000 ریال

ـ عنبریة = 3000 ریال

ـ البیاض = 1300 ریال

ـ ھامور = 1500ریال

ـ جمبري = 3000 ریال

ـ التونة = 2500 ریال

ـ السخلة = 4000 ریال

ـ البقط = 3000 ریال

ـ باغة = 600 ریال

ـ القد = 4000 ریال

ـ سولفش = 2000 ریال

ـ الغویزي = 2500 ریال

ـ أبو عیون = 3000 ریال

ـ اللخم = 2000 ریال

ـ الزینوب = 2500

ـ وبالنسبة إلى الدجاج، یباع بالحبة حسب الحجم، فھنا ما سعره 1200 ،و من 1500 ،و من 1700 ،و من 200 ،و

2500 و 3000 ریال. مع الإشارة إلى أنھ شھد ارتفاعا خلال الفترة الماضیة بسبب ارتفاع سعر الأعلاف نتیجة لانھیار

العملة المحلیة.

ـ أما البیض فیباع الطبق منھ والذي یحتوي على 20 بیضة حالیا بـ 1500 ريالاً