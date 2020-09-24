السيسي يؤكد على ضرورة إنهاء الأزمة اليمنية وفقًا للمرجعيات الأسياسية الثلاث

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السيسي يؤكد على ضرورة إنهاء الأزمة اليمنية وفقا للمرجعيات الأسياسية الثلاث
الخميس 24 سبتمبر 2020
الخليج 365
أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، على أهمية الوقفة الحاسمة لإنهاء الأزمة في اليمن من خلال تنفيذ المرجعيات الأساسية الثلاث المتفق عليها عربياً واقليمياً ودوليا.
وقال الرئيس السيسي في كلمته أمام الجمعية العام للأمم المتحدة: "آن الأوان لوقفة حاسمة تنهي الأزمة في اليمن من خلال تنفيذ المرجعيات الأساسية المتمثلة في المباردة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن الدولي وخاصة القرار رقم 2216".
وشدد على ضرورة إنهاء الأزمة في اليمن، بما يحترم الشرعية ويكفل وحدة اليمن واستقلاله، ووقف استغلال أراضيه لاستهداف دول الجوار أو لعرقلة حرية الملاحة في مضيق باب المندب.
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