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السفارة اليمنية بالرياض تزف بشرى سارة للمغتربين بالمملكة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السفارة اليمنية بالرياض تزف بشرى سارة للمغتربين بالمملكة

الخميس 24 سبتمبر 2020

السفارة اليمنية بالرياض تزف بشرى سارة للمغتربين بالمملكة

الخليج 365

زفت السفارة اليمنية في الرياض بشرى سارة إلى اليمنيين المقيمين بالأراضي خصوصا في المنطقة الشرقية بالمملكة.

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وقالت السفارة في تغريدة عبر حسابه الرسمي في توتير "يصل الخميس الفريق الميداني للقسم القنصلي في السفارة إلى مدينة الدمام لتقديم كافة الخدمات القنصلية للمغتربين اليمنيين بالمنطقة الشرقية بالمملكة".

 

وأضافت السفارة "سيعمل الفريق على استقبال طلبات ومعاملات الجالية بالمنطقةالشرقية والعمل على انجازها وتسليمها لهم في أسرع وقت ودون أي رسوم إضافية".  

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