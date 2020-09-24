شكرا لقرائتكم خبر عن المعركة الكبرى قادمة.. تحركات عسكرية لروسيا وتركيا تتأهب وتبدأ بحفر الخنادق حول مواقعها العسكرية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في إطار التكهنات باقتراب المعركة الكبرى في محافظة إدلب السورية، على إثر فشل المباحثات التركية الروسية في أنقرة قبل أيام.

تحدثت وسائل إعلام سورية، عن تحركات عسكرية للنظام والقوات المساندة له، في مناطق ريف إدلب وحماة تشي باندلاع معركة قريبة في المنطقة..

قد يهمك ايضاُ

Advertisements

وأفادت وكالة “ستيب الإخبارية”، أن عدداً من آليات الشرطة العسكرية الروسية وصلت إلى النقطة التركية في مورك بالتزامن مع قيام الأتراك بحفر خنادق وتحصين مواقعهم في النقطة.





تحركات عسكرية لروسيا وتركيا تتأهب

وأضافت الوكالة أن القوات الروسية قامت بمهمات استطلاعية، في مدينة سراقب، مع رصد دخول عدد من السيارات والمركبات العسكرية لقوات النظام السوري وروسيا للمدينة ولقرية الترنبة شرقي إدلب.

وأضافت أن قوات النظام قامت بعمليات تحصين لنقاطها المنتشرة في معرة النعمان وخان السبل وكفر نبل جنوبي إدلب، وذلك عبر رفع السواتر الترابية وحفر الخنادق.

وكانت تركيا حذرت على لسان وزير خارجيتها قبل أيام، من انهيار اتفاق التهدئة في إدلب شمال غرب سوريا، إثر فشل مباحثات أنقرة بين روسيا و تركيا.